Уфимского массажиста заподозрили в домогательстве к клиентке

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Массажиста из Уфы подозревают в насильственных действиях сексуального характера в отношении клиентки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на СУ СК РФ по региону.

Отмечается, что органы СУ СК РФ по Республике Башкортостан возбудили в отношении мужчины уголовное дело по части 1 статьи 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера"), ему грозит до 6 лет лишения свободы. Проводятся следственные действия.

Ранее телеграм-канал Mash заявил, что клиентка массажиста сбежала с сеанса из-за его домогательств. Добавлялось, что мужчина признал свою вину, следователи опрашивают других его клиенток.

Ранее в Ижевске 15-летняя девочка выпала из окна четвертого этажа, когда пыталась сбежать от домогательств знакомого. Школьницу доставили в больницу в тяжелом состоянии с переломом позвоночника.

Позднее предполагаемого насильника заключили под стражу на 2 месяца – до 14 октября 2023 года. Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал отчет по расследованию в рамках данного уголовного дела.

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