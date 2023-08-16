В Ижевске арестовали насильника, от которого сбежала школьница, выпав из окна

Фото: телеграм-канал "МВД по Удмуртской Республике"

Индустриальный суд Ижевска вынес решение в отношении вероятного насильника, из-за которого девочка выпала из окна. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Удмуртии.

По материалам суда, злоумышленника заключили под стражу на 2 месяца – до 14 октября 2023 года.

Следственный комитет РФ в своем телеграмм-канале передает, что глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал отчет по расследованию в рамках уголовного дела о совершении противоправных действий над несовершеннолетней.

Ранее в Ижевске 15-летняя девочка выпала из окна четвертого этажа, когда пыталась сбежать от домогательств злоумышленника. Школьницу доставили в больницу в тяжелом состоянии. Врачи зафиксировали у нее перелом позвоночника. В прокуратуре Удмуртии рассказали, что на вероятного педофила уже завели уголовное дело.

Позже вице-премьер правительства Удмуртии Эльвира Пинчук рассказала детали относительно состояния пострадавшей: она все еще лежит в реанимации в тяжелом состоянии и за ее жизнь борются лучшие нейрохирурги региона. В среду, 16 августа, ее должны были перевести в палату.

Вылезшую из окна пятого этажа девочку спасли на юго-западе Китая