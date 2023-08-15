В Ижевске прооперировали девушку, которая выпала из окна из-за насильника

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Девочку, которая выпала из окна в Ижевске, спасаясь от домогавшегося ее мужчины, была успешно прооперирована. Об этом рассказала в телеграм-канале вице-премьер Удмуртии Эльвира Пинчук.

"Операция прошла успешно, девочка уже пришла в себя", – сообщила она.

Как утверждает Пинчук, школьница будет пока в реанимации под контролем врачей, а 16 августа ее переведут в отделение нейрохирургии. После этого, по словам вице-премьера региона, через три-четыре недели девочку отправят на еще одну операцию.

15-летняя школьница из Ижевска выпалаиз окна четвертого этажа, когда пыталась скрыться от злоумышленника, домогавшегося ее. Девочку доставили в больницу с переломом позвоночника. Вероятный подозреваемый был задержан полицейскими в подъезде соседнего дома.