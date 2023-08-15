Трехлетний ребенок выпал из окна квартиры на пятом этаже в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

Трехлетний мальчик выпал из окна квартиры на пятом этаже жилого дома на улице Центральной в ТиНАО. Столичная прокуратура рассказала о происшествии в своем телеграм-канале.

"На момент инцидента в квартире находилась мать ребенка, которая отвлеклась на непродолжительное время. Ребенок остался без присмотра и, оперевшись на москитную сетку, выпал из окна", – говорится в публикации.

Ребенок был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Надзорное ведомство намерено проконтролировать ход расследования данного инцидента. Специалисты установят все обстоятельства случившегося.

Родителей призывают быть внимательными и ограничить доступ детей к окнам. Им порекомендовали не ставить мебель рядом с подоконниками. Кроме того, ребенка нельзя оставлять без присмотра, напомнили в прокуратуре.

Ранее в МВД сообщили, что в дагестанском Каспийске двухлетнюю девочку, стоявшую у открытого окна на девятом этаже, спасли сотрудники полиции. В ведомстве отметили, что девочку на улице Халилова заметили мимо проходящие туристы примерно в пять утра. По предварительным данным, вечером матери уложили детей спать и отправились в клуб. Правоохранители расследуют обстоятельства и причины случившегося. Прокуратура также начала проверку.

В свою очередь, женщина, проживающая в этом доме на первом этаже рассказала, что мать ребенка, который оказался на карнизе девятого этажа, была недовольна тем, что спасатели чуть не выломали ей дверь.



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