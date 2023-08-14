Соседка рассказала о спасении девочки с карниза 9-го этажа в Каспийске

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В Каспийске мать ребенка, который оказался на карнизе 9-го этажа, была недовольна тем, что спасатели чуть не выломали ей дверь. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказала женщина, проживающая в этом же доме на 1-м этаже.

По ее словам, соседи сперва пытались выломать дверь, чтобы попасть внутрь, а после один из жильцов дома решил забежать в квартиру и спасти девочку с окна.

"Они на отдых приехали на выходные и ушли. Двери пытались вскрыть, потом другого ребенка как-то уговорили открыть. И сосед с восьмого этажа забежал и спас ребенка, вытащил с окна. Приехали МЧС, все были. Мамаша возникала, что двери ломали. По-моему, у нее с головой не все в порядке, как такое сказать можно было вместо "спасибо", – рассказала соседка.

По информации МВД Дагестана, первыми громкие возгласы девочки, которая оказалась на карнизе 9-ого этажа, услышали прохожие. На место сразу же приехали сотрудники правоохранительных органов, которые со свидетелями поделились на две группы: одни пробовали выломать дверь, а другие находились внизу с растянутыми одеялами.

Выяснилось, что в квартире был еще один ребенок, который сперва боялся открывать дверь незнакомцам, однако после его уговорили и он впустил сотрудников полиции.

Ранее в МВД сообщили, что в дагестанском Каспийске двухлетнюю девочку, стоявшую у открытого окна на девятом этаже, спасли сотрудники полиции. В ведомстве отметили, что девочку на улице Халилова заметили мимо проходящие туристы примерно в пять утра. По предварительным данным, вчера вечером матери детей уложили детей спать и отправились в клуб. Теперь полицейские расследуют обстоятельства и причины случившегося инцидента. Прокуратура также начала проверку.

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