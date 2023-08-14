В Каспийске полицейские спасли двухлетнюю девочку, едва не выпавшую с девятого этажа

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В дагестанском Каспийске двухлетнюю девочку, стоявшую у открытого окна на девятом этаже, спасли сотрудники полиции. Об этом сообщает "Подъем" со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Представители ведомства отметили, что девочку на улице Халилова заметили мимо проходящие туристы примерно в пять утра.

"Туристы, которые, видимо, решили искупаться на рассвете, заметили девочку и позвонили в полицию. Прибыл ближайший наряд ППС, потом оперативная группа приехала. Они пособирали одеяла, натянули на всякий случай, потому что в квартире никто не открывал", – добавили в пресс-службе.

После удалось выяснить, что в квартире также находится еще одна девочка, но более старшего возраста. Полицейским пришлось уговаривать ребенка примерно 40 минут, чтобы она открыла дверь в квартиру.

"Ее около 40 минут уговаривали, чтобы она дверь открыла. Она боялась. Но в итоге старшая девочка открыла, полицейские зашли и забрали младшую", – отметили в МВД.

В данный момент сотрудники ведомства выясняют информацию о родителях детей и устанавливают все подробности произошедшего.

Ранее из окна четвертого этажа в Москве выпал трехлетний мальчик, его госпитализировали. Отмечалось, что все произошло в жилом многоквартирном доме на Снайперской улице. По предварительным данным, на момент инцидента в квартире находилась родственница, которая отвлеклась. Мальчик остался без присмотра и, оперевшись на москитную сетку, выпал из окна.



В Москве спасли стоявшего в открытом окне двухлетнего ребенка