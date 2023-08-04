Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Трехлетний мальчик выпал из окна квартиры на четвертом этаже в Москве, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры. Ребенка госпитализировали.

ЧП произошло в жилом доме на Снайперской улице. По предварительным данным, на момент инцидента в квартире находилась родственница, которая отвлеклась.

"Ребенок на непродолжительное время остался без присмотра взрослых и, оперевшись на москитную сетку, выпал из окна", – уточнили в ведомстве.

Перовская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.

Ранее ребенок 2022 года рождения выпал из окна квартиры на втором этаже на улице Толбухина в Москве. Мать ребенка находилась в квартире и в момент происшествия отвлеклась на непродолжительное время.

До этого пятилетняя девочка выпала из окна семиэтажного дома в Хабаровске. Ребенок с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, тупой травмой живота, грудной клетки, ушибом внутренних органов доставлен в больницу.



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