Малолетнего ребенка госпитализировали после падения со второго этажа дома на западе Москвы

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Ребенок 2022 года рождения выпал из окна квартиры на втором этаже на улице Толбухина в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

"Мальчик 2022 года рождения госпитализирован. Мать ребенка находилась в квартире и в момент происшествия отвлеклась на непродолжительное время", – говорится в сообщении.

Контроль над установлением обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки осуществляет Кунцевская межрайонная прокуратура.

До этого пятилетняя девочка выпала из окна семиэтажного дома в Хабаровске. Ребенок с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, тупой травмой живота, грудной клетки, ушибом внутренних органов доставлен в больницу.



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