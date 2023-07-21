СК РФ возбудил дело против мужчины, выбросившего ребенка из окна в Комсомольске-на-Амуре

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Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело в отношении мужчины из Комсомольска-на-Амуре, который выбросил из окна маленькую девочку, оставшуюся с няней, из окна. Об этом сообщает СУ СК по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области на своем сайте.

"Следственным отделом по городу Комсомольск-на-Амуре СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей о покушении на убийство малолетнего", – указано в сообщении.

Отмечается, что женщина, проживающая в том же городе, что и подозреваемый, решила обратиться к няне за услугами, она оказывала их по месту своего проживания. Позже няня направилась в гости к своему соседу вместе с девочкой, где она и ее знакомый начали употреблять спиртные напитки.

Спустя какое-то время ребенок начал плакать, в связи с чем мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбросил девочку с балкона. Ее госпитализировали.

Следователи проведут допрос свидетелей и решат вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.

Сотрудники СК также намерены провести проверку по признакам преступления по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и по статье о халатности для оценки действиям уполномоченных должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Ранее в Москве годовалый ребенок выпал из окна квартиры, находящейся на пятом этаже, его госпитализировали. В момент произошедшего мать ребенка находилась с ним в квартире. Она отвлеклась и оставила ребенка без присмотра, что привело к его падению.



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