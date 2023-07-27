Пятилетняя девочка выпала из окна из многоэтажного дома в Хабаровске

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Пятилетняя девочка выпала из окна семиэтажного дома в Хабаровске, ее госпитализировали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона.

"Это случилось в 19:00 накануне. С окна седьмого этажа жилого дома по улице Фоломеева, 6, в Хабаровске выпала пятилетняя девочка. Ребенок с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, тупой травмой живота, грудной клетки, ушибом внутренних органов доставлен в больницу", – заявили в прокуратуре.

Как уточнили источники, в момент происшествия окно на кухне было полностью открыто, рядом с окном располагался диван. Мать ребенка вышла с кухни ответить на телефонный звонок, и девочка осталась одна.

В прокуратуре добавили, что мать девочки состоит на учете "за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей". Отмечается, что у женщины также есть еще один ребенок – шестилетний мальчик. Отец с семьей не проживает, резюмировали источники.

Ранее семилетний ребенок погиб при падении с десятого этажа дома на Севастопольском проспекте в Москве. В момент происшествия он находился в квартире с мамой. В настоящее время по факту случившегося следователи проводят проверочные мероприятия.

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