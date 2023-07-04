Малолетний мальчик выпал из окна четвертого этажа в Зюзине и выжил

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Мальчик 2022 года рождения оперся на москитную сетку и выпал из окна квартиры на четвертом этаже в столичном районе Зюзино. Ребенок выжил, передает телеграм-канал прокуратуры Москвы.

Инцидент произошел на улице Сивашской. Ребенка госпитализировали. Зюзинская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств инцидента.



"Родители, оградите детей от открытых окон. Помните! Москитная сетка не защитит ребенка от падения", – напомнили в ведомстве.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова предложила обязать производителей окон устанавливать блокираторы. В качестве примера она привела статистику, согласно которой с апреля этого года из окон в Московской области выпали свыше 30 детей.