Двухлетний ребенок выпал из окна второго этажа на востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Ребенок выпал из окна квартиры на втором этаже на улице Большой Черкизовской в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

"По предварительной информации, ребенок на непродолжительное время остался без присмотра родителей и, оперевшись на москитную сетку, выпал из окна", – говорится в сообщении.

В результате инцидента мальчика госпитализировали. Информация о состоянии пострадавшего не уточняется.

По факту произошедшего прокуратура организовала проверку. Специалисты ведомства устанавливают обстоятельства инцидента.

Кроме того, в прокуратуре рекомендовали родителям пристальнее следить за детьми и оградить их от открытых окон.

До этого ребенок погиб после падения из окна седьмого этажа на Кустанайской улице в Москве. В момент инцидента мальчик был в квартире с няней. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

