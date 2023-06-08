Ребенок погиб после падения из окна с седьмого этажа в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

В Москве, на улице Кустанайской из окна балкона квартиры на седьмом этаже жилого дома выпал мальчик 2019 года рождения. В результате случившегося ребенок погиб, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Уточняется, что в момент инцидента мальчик был в квартире с няней. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Нагатинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего. На месте работу правоохранителей координирует заместитель межрайонного прокурора Денис Гришин.

Расследование дела находится на контроле в прокуратуре столицы, добавили в надзорном ведомстве.

Ранее сообщалось, что житель подмосковного Ступина спас 11-летнюю девочку из горящего автомобиля. Момент спасения ребенка попал на видео.

До этого в жилом доме на Ленинском проспекте в Москве произошел пожар, в результате которого погиб малолетний мальчик.