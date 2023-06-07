Девочку-подростка оставил без присмотра в загоревшемся автомобиле ее отец

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Девочку-подростка оставил без присмотра в загоревшейся машине ее отец. Огонь охватил транспортное средство возле магазина в Ступине. О происшествии прокуратура Московской области рассказывает в своем официальном телеграм-канале.

"В дневное время около магазина, расположенного в Ступине, отец девочки 2009 года рождения оставил ее без присмотра внутри автомобиля, который загорелся и заблокировал двери, в связи с чем она не могла выбраться", – говорится в публикации.

Надзорное ведомство сообщает, что девочку удалось спасти благодаря своевременным действиям родственника.

Прокуратура намерена проконтролировать ход расследования данного инцидента.

Ранее житель подмосковного Ступина Алексей Юдаев спас 11-летнюю девочку из горящего автомобиля. ЧП произошло накануне в одном из дворов.

Мужчина взял кирпич и разбил стекло багажника. Он вытащил девочку из горящей машины до того, как огонь охватил транспортное средство полностью.



Мужчина спас девочку из горящего автомобиля в подмосковном Ступине