07 июня, 23:01Происшествия
Девочку-подростка оставил без присмотра в загоревшемся автомобиле ее отец
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Девочку-подростка оставил без присмотра в загоревшейся машине ее отец. Огонь охватил транспортное средство возле магазина в Ступине. О происшествии прокуратура Московской области рассказывает в своем официальном телеграм-канале.
"В дневное время около магазина, расположенного в Ступине, отец девочки 2009 года рождения оставил ее без присмотра внутри автомобиля, который загорелся и заблокировал двери, в связи с чем она не могла выбраться", – говорится в публикации.
Надзорное ведомство сообщает, что девочку удалось спасти благодаря своевременным действиям родственника.
Прокуратура намерена проконтролировать ход расследования данного инцидента.
Ранее житель подмосковного Ступина Алексей Юдаев спас 11-летнюю девочку из горящего автомобиля. ЧП произошло накануне в одном из дворов.
Мужчина взял кирпич и разбил стекло багажника. Он вытащил девочку из горящей машины до того, как огонь охватил транспортное средство полностью.
Мужчина спас девочку из горящего автомобиля в подмосковном Ступине
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