Мужчина спас 11-летнюю девочку из горящего автомобиля в Ступине

Житель подмосковного Ступина спас 11-летнюю девочку из горящего автомобиля, кадрами поделились очевидцы.

ЧП произошло накануне в одном из дворов. Там загорелся автомобиль, в котором находился ребенок. Алексей Юдаев взял кирпич и разбил стекло багажника.

Он вытащил девочку из горящей машины до того, как огонь охватил транспортное средство полностью.

Ранее в Москве возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка в результате пожара в жилом доме на Ленинском проспекте. Дело расследуется по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Кроме того, по данным ведомства, в результате случившегося более восьми жильцов были госпитализированы с ожогами различной степени тяжести. В данный момент врачи оказывают им необходимую медпомощь.

Следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Среди различных версий, в частности, рассматривается неисправность электропроводки.