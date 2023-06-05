Склад Ozon восстановили после пожара в Истре

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Компания-застройщик получила разрешение на ввод в эксплуатацию склада онлайн-ретейлера Ozon в городском округе Истра после его реконструкции. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу министерства жилищной политики Московской области.

Отмечается, что застройщиком двух новых складов выступила компания ООО "Ориентир Запад-1", которая получила разрешение на строительство. Общий объем инвестиций в реализацию помещений составил более 3,5 миллиарда рублей.

В пресс-службе добавили, что общая площадь восстановленного складского помещения составляет более 5,6 тысячи квадратных метров, он расположен на территории комплекса "Ориентир-Запад" и позволит создать в Московской области 5 639 новых рабочих мест.

Центр содействия строительству при правительстве Подмосковья оказал поддержку во время постройки новых складских помещений для товаров компании Ozon, отметили в ведомстве.

Пожар на складе Ozon в Истре произошел 3 августа прошлого года. Огонь распространился в отдельном блоке фулфилмент-центра. Из-за возгорания в здании произошло обрушение кровли и стен.

В результате произошедшего один человек погиб и 13 пострадали.

В компании заявляли, что пожар не несет в себе рисков для ликвидности площадки, так как товары и оборудование, которые сгорели или пострадали от огня, были застрахованы на общую сумму до 11 миллиардов рублей, а само здание – на 6 миллиардов рублей.

СК РФ в связи с инцидентом возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

16 августа прошлого года Ozon открыл в подмосковном городе Пушкино новый склад, который взял на себя нагрузку вместо сгоревшего склада в Истре. Отмечалось, что на склад будут привозиться и храниться все категории товаров, кроме одежды, сумок и книг.



Пожар на складе Ozon в подмосковной Истре полностью потушили