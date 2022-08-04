Последствия пожара на складе Ozon не скажутся на ликвидности компании

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Последствия крупного пожара, разгоревшегося 3 августа на складе Ozon в Истре, не несут серьезных рисков для ликвидности маркетплейса.

"Ozon пока оценивает точный размер экономического ущерба от инцидента, но существенных рисков для ликвидности и операционной деятельности нет. Вопрос о компенсации ущерба решается со страховыми компаниями", – передает ТАСС сообщение компании.

Кроме того, отмечается, что товары, оборудование – мезонины, стеллажные системы, сортеры и погрузчики застрахованы на общую сумму до 11 миллиардов рублей. В свою очередь, ответственность Ozon в случае причинения вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц имеет страховку на 1 миллиард рублей.

Пожар на складе Ozon в Истре произошел днем в среду, 3 августа. Огонь распространился в отдельном блоке фулфилмент-центра на Новой Риге. В результате возгорания произошло обрушение кровли и стен склада.

Следственный комитет в связи с инцидентом возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Кроме того, проверку по факту происшествия проведет Истринская городская прокуратура.

По данным МЧС, пожар удалось локализовать в 21:17. В 05:45 4 августа было ликвидировано открытое горение.