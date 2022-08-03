В Истре горит склад Ozon

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Пожар произошел на складе маркетплейса Ozon в Истре, сообщают очевидцы.

"Я проезжал рядом с горящим складом, там достаточно много дыма. В воздухе был едкий запах. Это склады, но чьи именно, сказать не могу. Это огромные склады, ангары. Затруднений на дорогах рядом с горящим объектом пока нет", – рассказал Москве 24 очевидец Сергей.

По предварительным данным, произошло замыкание. В настоящее время проводится эвакуация персонала, площадь возгорания уточняется.

В региональном МЧС подтвердили, что пожар произошел на складе в селе Петровское Истринского района.

В свою очередь, в пресс-службе Ozon сообщили, что возгорание произошло в отдельном блоке фулфилмент-центра на Новой Риге.

"Предварительно никто не пострадал, информация уточняется. На месте работают пожарные, дежурят службы скорой помощи", – добавили в компании.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в ресторане на улице Генерала Белова в Москве. Уточнялось, что горела крыша двухэтажного здания.

До этого пожар произошел в ангаре на Сельскохозяйственной улице в Москве. Площадь возгорания, которое оперативно локализовали, составила 200 квадратных метров.

