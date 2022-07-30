Кровля здания загорелась на площади около 400 квадратных метров на севере Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел в пятиэтажном выселенном здании, предназначенном под снос, на севере Москвы, сообщили в ГУ МЧС России по столице.

Сообщение о пожаре поступило по адресу: Базовская улица, дом 26.

В ведомстве пояснили, что происходит возгорание деревянного обрешетника кровли на площади около 400 квадратных метров.

Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в цехе и пристройке на площади 2 400 квадратных метров в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Сообщение о пожаре в поселке Металлострой поступило в 06:00 24 июля. Пожар на производственном цехе в Петербурге локализовали на площади 5 000 квадратных метров.

