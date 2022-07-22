Пожарные потушили возгорание в ресторане на Патриарших прудах

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Возгорание в ресторане на Патриарших прудах полностью ликвидировано, сообщается на сайте ГУ МЧС по Москве.

"Принятыми мерами в 17:10 пожар был локализован на площади 30 квадратных метров и в 17:26 полностью ликвидирован", – отметили в ведомстве.

Там добавили, что информации о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что возгорание произошло в ресторане на Патриарших прудах. Дым наблюдался из вытяжки и с первого этажа, само возгорание происходило на первом этаже.