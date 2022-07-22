На Патриарших прудах загорелся грузинский ресторан

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Возгорание произошло в грузинском ресторане на Патриарших прудах, сообщили в ГУ МЧС по Москве.

Как отметили в ведомстве, дым наблюдается из вытяжки и с первого этажа, само возгорание происходит на первом этаже.

"Принятыми мерами в 17:10 пожар был локализован на площади 30 квадратных метров. На данный момент открытое горение сбито", – сообщили в пресс-службе.

Информация о пострадавших на данный момент не поступала.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на крыше дома № 40 на Ленинском проспекте. Из здания эвакуировали порядка 400 человек. Еще один был спасен из застрявшего лифта.

Площадь возгорания составила 1 000 квадратных метров. К тушению привлекали более 140 человек и более 40 единиц техники, включая вертолет Московского авиационного центра.