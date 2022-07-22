Пожар произошел в семиэтажном жилом доме в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел в семиэтажном жилом доме в столичном районе Якиманка. Об этом со ссылкой на пресс-службу МЧС по городу сообщает Агентство "Москва".

"Пожар произошел <...> по адресу: улица Житная, дом 10. Возгорание происходило в одном из помещений подвала", – говорится в сообщении.

Отмечается, что возгорание было оперативно потушено. Его площадь составила три квадратных метра.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на крыше дома № 40 на Ленинском проспекте. Из здания эвакуировали порядка 400 человек. Еще один был спасен из застрявшего лифта.

Площадь возгорания составила 1 000 квадратных метров. К тушению привлекали более 140 человек и более 40 единиц техники, включая вертолет Московского авиационного центра.