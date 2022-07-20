Человек застрял в лифте горящего дома на юго-западе Москвы – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел на крыше жилого дома на юго-западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

"Ленинский проспект, дом 40. <...> по предварительной информации, происходит возгорание на кровле жилого дома. <...> Сведений о пострадавших не поступало", – говорится в сообщении.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, площадь возгорания достигла 1 тысячи квадратных метров.

По словам собеседника агентства, в данный момент проводится эвакуация. Он добавил, что один из жильцов застрял в лифте. В настоящее время спасатели пытаются его освободить.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на крыше нежилого здания в Таганском районе столицы. Площадь возгорания составила 350 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.