Пожар на крыше жилого дома на Ленинском проспекте в Москве локализован

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Фото: moscow.mchs.gov.ru
Пожарные локализовали возгорание на крыше жилого дома на Ленинском проспекте в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
Площадь пожара составила 1 000 квадратных метров. В тушении возгорания в настоящий момент принимают участие 142 человека и 44 единицы техники, включая вертолет Московского авиационного центра.
Проверку по факту пожара взяла на контроль Гагаринская межрайонная прокуратура.
Пожар на крыше дома № 40 на Ленинском проспекте произошел накануне вечером. Из здания эвакуировали порядка 400 человек. Еще один человек был спасен из застрявшего лифта.
Из-за пожара перекрыто движение транспорта по дублеру Ленинского проспекта в сторону области. Водителей просят выбирать пути объезда.
Ранее сообщалось, что пожар произошел на крыше нежилого здания в Таганском районе столицы. Площадь возгорания составила 350 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.
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