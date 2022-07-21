Пожар на крыше жилого дома на Ленинском проспекте в Москве локализован

Фото: moscow.mchs.gov.ru

Пожарные локализовали возгорание на крыше жилого дома на Ленинском проспекте в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

Площадь пожара составила 1 000 квадратных метров. В тушении возгорания в настоящий момент принимают участие 142 человека и 44 единицы техники, включая вертолет Московского авиационного центра.

Проверку по факту пожара взяла на контроль Гагаринская межрайонная прокуратура.

Пожар на крыше дома № 40 на Ленинском проспекте произошел накануне вечером. Из здания эвакуировали порядка 400 человек. Еще один человек был спасен из застрявшего лифта.

Из-за пожара перекрыто движение транспорта по дублеру Ленинского проспекта в сторону области. Водителей просят выбирать пути объезда.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на крыше нежилого здания в Таганском районе столицы. Площадь возгорания составила 350 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.