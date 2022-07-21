Движение транспорта по дублеру Ленинского проспекта перекрыто из-за пожара

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Движение транспорта по дублеру Ленинского проспекта в сторону области перекрыто из-за пожара на крыше восьмиэтажного жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

На месте работают оперативные службы города. Водителей просят выбирать пути объезда.

Как уточнили в столичном управлении ГИБДД, на месте работают несколько экипажей ДПС.

"Также наши сотрудники обеспечивают беспрепятственный проезд спецтехники экстренных служб к месту пожара", – говорится в сообщении пресс-службы Госавтоинспекции Москвы.

Информация о пожаре на крыше дома № 40 на Ленинском проспекте поступила в ночь на четверг, 21 июля. Из горящего дома эвакуировали порядка 400 человек. Также благодаря оперативным действиям спасателей один человек был спасен из застрявшего лифта.

Площадь пожара составляет 1 000 квадратных метров. К тушению привлечена группировка из почти 130 человек и 38 единиц техники.