Около 400 человек эвакуировали из горящего дома на Ленинском проспекте в Москве

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Фото: Москва 24
Порядка 400 человек эвакуированы из горящего дома на Ленинском проспекте в Москве. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
Также благодаря оперативным действиям спасателей один человек был спасен из застрявшего лифта.
В ведомстве уточнили, что площадь пожара составляет 1 000 квадратных метров. К тушению привлечена группировка из почти 130 человек и 38 единиц техники.
Отмечается, что информации о пострадавших не поступало.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, огонь с крыши восьмиэтажного здания перешел на чердак, где хранится утеплитель. По словам собеседника агентства, в настоящее время наблюдается открытое горение со всех отверстий и окон чердака.
Информация о пожаре на крыше дома № 40 на Ленинском проспекте поступила спасателям в ночь на четверг, 21 июля.
Ранее сообщалось, что пожар произошел на крыше нежилого здания в Таганском районе столицы. Площадь возгорания составила 350 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.
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