Эвакуированных из горевшего дома на Ленинском проспекте людей разместили в лицее

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Эвакуированных из дома на Ленинском проспекте в Москве, где произошел пожар, разместили в лицее на Университетском проспекте.

Вернуться в свое жилье и оценить ущерб люди смогут после того, как спасатели убедятся, что это безопасно.

По словам одного из очевидцев, изначально не было понятно, что именно произошло, так как сильного возгорания видно не было.

Жительница дома, где произошел пожар, рассказала, что эвакуированных сразу же проинформировали, что им предоставлена школа, куда можно прийти.

Женщина отметила, что вернуться в свои квартиры раньше середины дня они не смогут, так как должна прийти специальная комиссия. По ее словам, несмотря на стресс, эвакуированные жильцы общаются между собой и успокаивают друг друга, а также предлагают какие-то продукты и чай.

Возгорание на крыше дома № 40 на Ленинском проспекте произошло накануне вечером. Из здания эвакуировали порядка 400 человек. Еще один человек был спасен из застрявшего лифта.

Площадь пожара составила 1 000 квадратных метров. К тушению привлекали более 140 человек и более 40 единиц техники, включая вертолет Московского авиационного центра.

Проверку по факту пожара взяла на контроль Гагаринская межрайонная прокуратура.

