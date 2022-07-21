В доме на Садовой-Черногрязской улице произошло возгорание

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На Садовой-Черногрязской улице в доме № 10 произошло возгорание, сообщил столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

В настоящий момент на месте происшествия работают оперативные службы.

Отмечается, что движение по внутренней стороне Садового кольца затруднено.

20 июля произошло возгорание на крыше дома № 40 на Ленинском проспекте. Из здания эвакуировали порядка 400 человек. Еще один был спасен из застрявшего лифта.

Площадь пожара составила 1 000 квадратных метров. К тушению привлекали более 140 человек и более 40 единиц техники, включая вертолет Московского авиационного центра.

Проверку по факту пожара взяла на контроль Гагаринская межрайонная прокуратура.