На крыше одной из башен Capital Towers в "Москва-Сити" произошел пожар

03 июля, 21:58
Фото: телеграм-канал "Московские новости"
Возгорание произошло в одной из башен Сapital Тowers в "Москва-Сити", сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
"Пожар произошел в одной из башен жилого комплекса Capital Towers на Краснопресненской набережной. С верхних этажей и кровли идет черный дым", – отметил он.
Ранее сообщалось, что пожар произошел в ресторанно-гостиничном комплексе 1 июля на площади 800 квадратных метров. Информация о возгорании по улице Королева, дом 27а, поступила в МЧС в 19:24. Прибывшие на место спасатели установили открытое горение на кровле здания.
Возгорание ликвидировали порядка 40 человек и 12 единиц техники. Из здания были самостоятельно эвакуированы 20 человек. О погибших и пострадавших не сообщалось.
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