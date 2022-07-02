Один человек погиб при пожаре в жилом доме в Нагатинском Затоне

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Пожар произошел в квартире на пятом этаже двенадцатиэтажного жилого дома в столичном районе Нагатинский Затон, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Москве.

Сообщение о возгорании по адресу улица Новинки, дом 21 поступило в ведомство в 19:34.

"В 20:07 пожар был локализован на площади 20 квадратных метров. В 20:09 пожар полностью ликвидирован. К сожалению, в горящей квартире погиб один человек.", – говорится в сообщении.

Ранее пожар произошел в ресторанно-гостиничном комплексе в Раменском на площади 800 квадратных метров. Спасатели установили открытое горение на кровле здания. Возгорание ликвидировали порядка 40 человек и 12 единиц техники. О погибших и пострадавших не сообщалось.

