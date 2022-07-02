Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Происшествия

21:27

Один человек погиб при пожаре в жилом доме в Нагатинском Затоне

происшествияпожар

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Пожар произошел в квартире на пятом этаже двенадцатиэтажного жилого дома в столичном районе Нагатинский Затон, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Москве.

Сообщение о возгорании по адресу улица Новинки, дом 21 поступило в ведомство в 19:34.

"В 20:07 пожар был локализован на площади 20 квадратных метров. В 20:09 пожар полностью ликвидирован. К сожалению, в горящей квартире погиб один человек.", – говорится в сообщении.

Ранее пожар произошел в ресторанно-гостиничном комплексе в Раменском на площади 800 квадратных метров. Спасатели установили открытое горение на кровле здания. Возгорание ликвидировали порядка 40 человек и 12 единиц техники. О погибших и пострадавших не сообщалось.

Крупный пожар произошел в жилом доме на юге Москвы

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать