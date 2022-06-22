Пожар произошел в ТЦ в центре Москвы

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Пожар произошел в московском ТЦ "Афимолл", передает телеканал Москва 24.

Первоначально сообщалось, что задымление произошло в "Рив Гош". Однако позднее в МЧС уточнили, что по адресу Пресненская набережная, дом 2, в кафе на первом этаже вспыхнул жир.

До прибытия пожарных здание самостоятельно покинули семь тысяч человек. Сообщений о пострадавших не поступало.

В столичном Дептрансе уточнили, что происшествие не повлияло на работу станций метро "Выставочная" и "Деловой центр". Движение поездов также осуществляется в соответствии с графиком.

Однако из-за работ городских служб в ТЦ временно закрыт выход № 3 станции "Деловой центр". Пассажиров попросили пользоваться другими выходами.

Ранее крупный торгово-развлекательный центр загорелся во Владикавказе. Площадь пожара превысила 400 квадратных метров. Огонь охватил верхний этаж и кровлю здания. Из здания эвакуировали 65 человек. Никто не пострадал.