Во Владикавказе загорелся крупный торгово-развлекательный центр. Площадь пожара превысила 400 квадратных метров. Огонь охватил верхний этаж и кровлю здания.

Из здания эвакуировали 65 человек. Никто не пострадал. К настоящему времени пожар удалось локализовать. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

