Очевидцы сообщили о пожаре в районе Битцевского парка

Видео: Москва 24

Очевидцы сообщили Москве 24 о пожаре в районе Битцевского парка. По уточненным данным, горит складское помещение, расположенное по адресу улица Нагорная, дом 37.

Накануне пожар произошел в пункте приема металлолома в ангаре лакокрасочного завода в подмосковном Одинцове. Очевидцы сообщали, что были слышны взрывы. Огонь удалось локализовать на площади 150 квадратных метров. Позже возгорание было ликвидировано, никто не пострадал.

А до этого в поселении Кокошкино в ТиНАО сгорела детская площадка. По одним данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем – дети игрались с зажигалкой. По другим данным, дети хотели пожарить хлеб.

