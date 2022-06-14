Пожар в пункте приема металлолома в Одинцове потушен

Пожар в пункте приема металлолома в подмосковном Одинцове локализован

Пожар в пункте приема металлолома в ангаре в подмосковном Одинцове потушен, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

В 14:20 пожарные локализовали возгорание на площади 150 квадратных метров, а в 15:02 ликвидировали открытое горение. В 15:29 объявлена ликвидация последствий пожара.

Общая площадь ангара, где произошел пожар, составляет 20 тысяч квадратных метров.

ЧП произошло напротив дома 33А в Транспортном проезде. Информация о пострадавших не поступала.

