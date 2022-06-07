Свыше 20 человек эвакуировали из здания роддома под Иркутском из-за пожара

07:23
Фото: телеграм-канал "МЧС_38 информирует"
Свыше 20 человек эвакуировали из здания роддома в городе Шелехове Иркутской области из-за возгорания. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
"Всего до прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания был эвакуирован 21 человек: 10 рожениц, 7 малышей, 4 человека из числа медицинского персонала", – говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
Отмечается, что пожарные прибыли на место спустя пять минут после поступления сообщения. По данным спасателей, горела кровля здания. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. В настоящее время открытое горение ликвидировано.
Как уточнили в пресс-службе правительства Иркутской области, погибших и пострадавших нет. Все роженицы и новорожденные осмотрены медиками. По поручению губернатора региона в здании проведут обследование, по результатам которого будет дано заключение о дальнейшей эксплуатации. На это время маршрутизацию пациентов изменят, их будут направлять в Иркутск.
В МЧС сообщили, что внутренние помещения роддома и медицинское оборудование не повреждены. В настоящее время дознаватели устанавливают обстоятельства произошедшего и точную причину пожара.
Ранее пожар произошел в Центральной клинической больнице РАН. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров. Спасатели эвакуировали из горящего здания 12 человек.
До этого пожар произошел в инфекционном отделении больницы в Сургуте. Площадь составила 9 квадратных метров. В результате происшествия один человек получил ожоги. Из горящего здания спасли семь человек, еще 25 были эвакуированы.
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