Один человек пострадал в результате пожара в больнице Сургута

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пожар произошел в инфекционном отделении больницы в Сургуте. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
По данным ведомства, возгорание случилось 2 марта. Площадь составила 9 квадратных метров. В результате происшествия один человек получил ожоги.
Отмечается, что из горящего здания спасли семь человек, еще 25 были эвакуированы. Причины и обстоятельства устанавливаются.
Ранее пожар произошел в больнице № 20 в Красноярске в корпусе для пациентов с коронавирусной инфекцией. Пострадали пять человек. Они отравились продуктами горения и получили ожоги первой степени. В качестве возможной причины пожара назвали короткое замыкание.
До этого пожар произошел в реанимации областной инфекционной клинической больницы имени Ничоги в Астрахани, где проходят лечение больные коронавирусом. Погибли две женщины 1942 и 1952 годов рождения. В момент возгорания они находились в боксе.
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