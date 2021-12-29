Два человека погибли при взрыве в больнице на Украине

Фото: ГУ ДСНС Украины в Ивано-Франковской области

Взрыв произошел в украинской больнице. Об этом пишет пресс-служба министерства здравоохранения страны в официальном аккаунте в Facebook.

Инцидент произошел в реанимационном отделении Косовской центральной районной больницы в Ивано-Франковской области.

"В результате инцидента погибли два человека", – сообщили в украинском Минздраве.

В данный момент на месте происшествия находятся спасатели, восемь бригад экстренной медицинской помощи и представители регионального департамента здравоохранения.

В свою очередь, в областном главке Госслужбы по ЧС сообщили, что площадь пожара после случившегося взрыва составила порядка 55 квадратных метров.

"В 21:42 (22:42 по московскому времени. – Прим. ред.) пожар локализован, а в 22:00 (23:00 по московскому времени. – Прим. ред.) – ликвидирован", – сообщается на официальном сайте ведомства.

Там добавляется, что из здания удалось спасти троих пациентов. Об их состоянии информации нет.

Ранее пожар произошел в реанимации областной инфекционной клинической больницы имени Ничоги в Астрахани, в которой проходят лечение больные коронавирусом. Две женщины 1942 и 1952 годов рождения, находившиеся в момент возгорания в боксе, погибли.

Со второго этажа больницы эвакуировали 18 пациентов, находившихся в госпитале на лечении. Одного ребенка перевели в инфекционное отделение. Медперсонал также перевели вместе с пациентами, чтобы продолжить лечение.

По факту пожара возбудили уголовное дело, его расследование взял на личный контроль глава СК Александр Бастрыкин.