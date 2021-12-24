Бастрыкин проконтролирует расследование пожара в астраханской больнице

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Астраханской области/ТАСС

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин проконтролирует расследование пожара в больнице в Астрахани. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Председатель СК России поручил руководителю следственного управления Следственного комитета РФ по Астраханской области Могушкову доложить о проведенных следственных действиях", – говорится в сообщении.

Пожар в реанимации областной инфекционной клинической больницы имени Ничоги, в которой проходят лечение больные коронавирусом, произошел утром 24 декабря. Две женщины 1942 и 1952 годов рождения, находившиеся в момент возгорания в боксе, погибли.

Со второго этажа больницы эвакуировали 18 пациентов, находившихся в госпитале на лечении. Одного ребенка перевели в инфекционное отделение. Медперсонал также перевели вместе с пациентами, чтобы продолжить лечение.

Причиной пожара стало замыкание электропроводки. По данному факту возбудили уголовное дело.

