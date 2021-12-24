Два человека погибли при пожаре в больнице в Астрахани

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Возгорание произошло в инфекционной больнице в Астрахани. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление СК.

"Два человека погибли. СК работает на месте", – говорится в сообщении.

По данным МЧС, пожар удалось ликвидировать. Из здания были эвакуированы 16 человек.

Предварительной причиной пожара называют возгорание кислородного оборудования. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что при пожаре в селе Верхневилюйске в Якутии погибли двое взрослых, пострадали трое детей. ЧП произошло в двухэтажном многоквартирном жилом доме. Пожарное подразделение прибыло на место спустя три минуты. Площадь возгорания составила 12 квадратных метров.

