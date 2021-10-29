Трое детей пострадали при пожаре в якутском селе

Фото: ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)

При пожаре в селе Верхневилюйск в Якутии погибли двое взрослых, пострадали трое детей. Они находятся в больнице. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

ЧП произошло в двухэтажном многоквартирном жилом доме. Пожарное подразделение прибыло на место спустя три минуты.

"На момент прибытия в доме наблюдалось сильное задымление, в одной из квартир был открытый огонь. Огнеборцы обнаружили одного погибшего и четверых пострадавших, в том числе троих детей 2017, 2016 и 2012 годов рождения. К сожалению, в результате пожара погиб молодой человек 1999 года рождения, женщина 1990 года рождения скончалась, не приходя в сознание", – говорится в сообщении.

Площадь пожара составила 12 квадратных метров. Все обстоятельства произошедшего, в том числе причину возгорания, еще предстоит выяснить.

Ранее сообщалось, что трое детей погибли во время пожара в Вознесенском районе Нижегородской области.