Трое детей погибли при пожаре в Нижегородской области

20:45
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Во время пожара в Вознесенском районе Нижегородской области погибли трое детей. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС РФ.
"В 17:55 по московскому времени пожар был локализован на площади 120 квадратных метров. В 18:20 объявлена ликвидация открытого горения. В 19:53 на месте пожара обнаружены погибшие несовершеннолетние", – говорится в сообщении.
Возгорание удалось ликвидировать в 20:05. От МЧС в тушении пожара принимали участие пять единиц техники и девять человек личного состава. Следователи СУСК по Нижегородской области разбираются в причинах пожара.
Ранее пожар произошел в одноэтажном здании призывного пункта военкомата в столичном районе Печатники. Огонь вспыхнул в здании по адресу улица Угрешская, дом 8.
Также пожар случился в строящемся здании на Болотниковской улице на юго-западе Москвы. Площадь возгорания составила около 150 квадратных метров. О пострадавших не сообщалось.
Пожар произошел в жилом доме на улице Керченской
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