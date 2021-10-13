Пожар произошел в здании на Болотниковской улице

Очевидцы сообщили о пожаре на юго-западе Москвы

Пожар произошел в строящемся здании на Болотниковской улице на юго-западе Москвы. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

Пожарные уже прибыли на место и в настоящее время борются с возгоранием. По данным столичного главка МЧС, пожар произошел на цокольном этаже дома 41 по Болотниковской улице, его площадь составляет около 150 квадратных метров.

Информации о пострадавших и том, что именно загорелось, пока нет.

Ранее одна из квартир загорелась в 16-этажном жилом доме в поселке Рублево на западе Москвы. В результате происшествия никто не пострадал. Сообщалось, что 13 человек сумели самостоятельно покинуть здание.

