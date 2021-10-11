Пожар произошел на кровле спорткомплекса ЦСКА в Москве

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На кровле спортивного комплекса ЦСКА на севере столицы произошло возгорание. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Возгорание происходило по адресу Ленинградский проспект, дом 39, строение 9. Площадь пожара составила три квадратных метра.

"Возгорание было ликвидировано до прибытия ПСП. Сведений о пострадавших не поступало", – добавили в МЧС.

Ранее пожар произошел в жилом доме в центре Москвы. Возгорание случилось на третьем этаже 3-этажного здания по адресу Нижний Кисельный переулок, дом 3. В результате пожара погибли два человека.

