Два человека погибли при пожаре в квартире жилого дома в центре Москвы

07:45
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пожар произошел в жилом доме в центре Москвы. Информация об этом была размещена на официальном сайте городского главка МЧС.
Известно, что возгорание произошло на третьем этаже 3-этажного здания по адресу Нижний Кисельный переулок, дом 3. Сигнал о пожаре поступил в дежурную часть в 05:57.
"К сожалению, в результате пожара погибли 2 человека", – сообщили в МЧС.
Там отметили, что площадь пожара составляла 25 квадратных метров. В 07:24 было объявлено о ликвидации возгорания.
Ранее возгорание произошло на территории нефтебазы в Рузском районе. На месте происшествия работали пожарные подразделения.
Кроме того, к тушению привлекли пожарный поезд. К моменту локализации пожара его площадь составляла 300 квадратных метров.
Позднее была объявлена ликвидация открытого горения. Она произошла в 00:13 по московскому времени.
В 02:00 стало известно о полной ликвидации пожара.
Пожар в Рузском районе Подмосковья попал на видео
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