Два человека погибли при пожаре в квартире жилого дома в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел в жилом доме в центре Москвы. Информация об этом была размещена на официальном сайте городского главка МЧС.

Известно, что возгорание произошло на третьем этаже 3-этажного здания по адресу Нижний Кисельный переулок, дом 3. Сигнал о пожаре поступил в дежурную часть в 05:57.

"К сожалению, в результате пожара погибли 2 человека", – сообщили в МЧС.

Там отметили, что площадь пожара составляла 25 квадратных метров. В 07:24 было объявлено о ликвидации возгорания.

Ранее возгорание произошло на территории нефтебазы в Рузском районе. На месте происшествия работали пожарные подразделения.

Кроме того, к тушению привлекли пожарный поезд. К моменту локализации пожара его площадь составляла 300 квадратных метров.

Позднее была объявлена ликвидация открытого горения. Она произошла в 00:13 по московскому времени.

В 02:00 стало известно о полной ликвидации пожара.