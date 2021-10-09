В Рузском районе Подмосковья на территории нефтебазы загорелся резервуар

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Пожар начался на территории нефтебазы в Рузском районе Московской области, горит резервуар, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Подмосковью.

Возгорание произошло в поселке Дорохово, по улице Невкипелого, дом 85. На место происшествия направлены пожарные подразделения.

В пресс-службе сообщили, что к тушению привлечены 16 человек и четыре единицы техники.

Ранее пожар произошел на складе на западе Москвы. В целях безопасности из помещений эвакуировали около 30 человек. О пострадавших не сообщалось.