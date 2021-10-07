Инспектора МЧС обвинили в халатности из-за пожара в доме престарелых в Башкирии – СМИ

18:01
Фото: СК РФ
СК РФ предъявил обвинение в халатности заместителю начальника Учалинского отдела надзорной деятельности ГУ МЧС по Башкирии Фархату Абдуллину из-за пожара в доме престарелых. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.
"7 октября Абдуллину предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 293 Уголовного кодекса РФ, и объявлено об окончании 12 октября следственных действий по уголовному делу", – говорится в сообщении.
Следователи считают, что из-за недобросовестного отношения обвиняемого к своим должностным обязанностям в частном доме престарелых своевременно не обнаружили и не устранили нарушения требований пожарной безопасности.
Однако, по информации источника агентства, инспектор не имел права проводить проверку, потому что пансионат был оформлен как частный жилой дом. Отмечается, что обвиняемый посетил объект и выяснил, что там не был обеспечен должный уровень пожарной безопасности. С результатами проверки он обратился в прокуратуру и попросил принять меры реагирования.
Действующее законодательство гласит, что проверки на объекте бизнеса должны проводиться по согласованию с прокуратурой. Однако следователи считают, что инспектор должен был самостоятельно организовать проверку частного дома престарелых.
Пожар в доме престарелых произошел 15 декабря 2020 года. В результате погибли 11 человек, а еще четверо спаслись самостоятельно.
По факту произошедшего возбудили уголовные дела: о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Руководителя пансионата в Башкирии задержали после гибели 11 человек при пожаре
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