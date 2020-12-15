Тела 11 человек нашли на месте пожара в пансионате в Башкирии

Фото: МЧС РФ

Одиннадцать человек погибли при пожаре в пансионате в Башкирии, еще четверо спаслись самостоятельно. Как сообщили МЧС по региону, возгорание произошло в деревне Ишбулдино Абзелиловского района республики.

Горело деревянное одноэтажное строение с мансардой размером 9х8 метров. Отмечается, что в нем был зарегистрирован "Дом милосердия". К тушению пожара привлекли 16 человек и шесть единиц техники. В данный момент огонь ликвидирован.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа. Глава районной администрации Ильдар Нафиков сообщил в Facebook, что в районе введен режим ЧС.