Число погибших при пожаре в здании онкоцентра в Москве выросло до двух

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Число жертв пожара в реконструируемом здании больницы в Мещанском районе столицы выросло до двух.

Как уточнила пресс-служба МЧС по городу, горение происходило на третьем этаже административного здания.

Возгорание произошло утром в четверг, 3 декабря, по адресу улица Дурова, дом 26, строение 5. Согласно данным из открытых источников, там располагается один из корпусов Московского международного онкологического центра.

Ранее сообщалось, что при пожаре погиб один человек и еще один пострадал. Всего спасатели вывели из здания 27 рабочих. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.