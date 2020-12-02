Пожар в коллекторе в Москве не вызвал превышения ПДК вредных веществ – МЧС

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В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве заявили о том, что предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе на Ленинградском проспекте после пожара не превышена. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Отмечается, что лаборатория ГУ МЧС России по столице взяла пробы воздуха в районе Ленинградского проспекта и провела соответствующие исследования.

"ПДК вредных примесей не превышена", – добавили в пресс-службе ведомства.

Коллектор загорелся на севере столицы вечером 2 декабря. В нескольких домах на Ленинградском проспекте отключилось электричество.

По словам заммэра по вопросам ЖКХ Петра Бирюкова, авария на Ленинградском шоссе не повлияла на жизнеобеспечение района. Он рассказал, что все потребители на данном этапе обеспечены электроэнергией, дома – теплом.

Спасателям удалось локализовать пожар в коллекторе. Из-за ЧП затруднено движение на Ленинградском проспекте в сторону центра.