Свет отключился в домах на Ленинградском проспекте из-за возгорания в коллекторе

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После пожара в коллекторе с коммуникациями на Ленинградском проспекте отключилось электричество в нескольких домах. Об этом ТАСС заявил источник в экстренном ведомстве.

"В коллекторе, проходящем от Ленинградского проспекта, 33, корпуса 1, до Ленинградского проспекта, 35А, произошел пожар", – говорится в сообщении.

В настоящий момент неизвестно, сколько домов осталось без электроэнергии, их количество уточняется.

Также временно перекрыли движение по дублеру столичной магистрали. Причина возгорания в коллекторе выясняется.

Ранее в районе Рижского вокзала произошло возгорание. О пострадавших и причинах происшествия не сообщалось.